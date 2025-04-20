Mazıdağı'nda belediye, bozduğu yollara parke taşı döşemek yerine su döktü

İHA

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, DEM Partili belediye kazdığı yollara su dökerek temizlik yapmayı "hizmet" olarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Belediye, sosyal medya paylaşımında, "Mazıdağı Belediyesi, artan toz ve kirliliği önlemek amacıyla ilçedeki cadde ve sokaklarda sulama aracıyla temizlik çalışması yaptı" ifadelerini kullandı.

DAĞITILAN EKMEKLERİN İÇİNDEN ELDİVEN ÇIKMIŞTI

Ancak, ilçenin yıllık gelirinin 74 milyon TL olarak açıklandığı Mazıdağı Belediyesi, bu tür çalışmalara rağmen vatandaşlardan sürekli eleştiriler alıyor. Belediye, şu ana kadar en belirgin hizmetini halk ekmek fırınıyla sağlamıştı. Ancak, geçtiğimiz günlerde fırından çıkan ekmeklerin içinde eldiven bulunması, büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

37 PROJENİN HİÇBİRİ GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ

Mazıdağı Belediye Başkanı Kudret Uçuk, seçim kampanyasında halka 37 proje vaat etmişti. Ancak bu projelerden hiçbirinin gerçekleşmemesi, halkın tepkisini çekerken, Başkan Uçuk’a yönelik eleştiriler artmış durumda.