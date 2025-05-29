Rize İl Özel İdaresi’nin işçi alımı örnek oldu

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Zonguldak İl Özel İdaresi’nin 2024 yılında aldığı 32 işçiyle ilgili torpil iddiaları, yerel medyada tartışmalara neden oldu.

Herhangi bir kura çekimi olmadan, doğrudan işçi alımı yapılması tartışmaların kaynağı.

İşe alım sürecinin adil ve şeffaf yürütülmediğini iddia edenler tepkili.

Tartışmalar sürerken işçi alımıyla ilgili kurduğu sistem dikkat çeken Rize İl Özel İdaresi, örnek gösteriliyor.

RİZE NEDEN ÖRNEK GÖSTERİLİYOR

Rize İl Özel İdaresi de zaman zaman işçi alımı yapıyor.

Ancak işçi alımlarında kullanılan yöntem, hiçbir şekilde torpil iddiasını gündeme getirmiyor.

Rize İl Özel İdaresi, işçi alımıyla ilgili duyurusunu yaptıktan sonra başvurular başlıyor.

İstenilen şartları yerine getiren adaylar için önce noter huzurunda kura çekimi yapılıyor.

Alınacak kişi sayısından fazla isim, kura ile seçiliyor.

Ardından bu isimler uygulama sınavına giriyor.

Örneğin; kamyon şoförü alınacaksa, adaylara araç kullandırılıyor.

Ardından bu isimler arasından başarılı olanlar, Rize İl Özel İdaresi’nde çalışmaya hak kazanıyor.

Kamuya yapılan işçi alımlarında zaman zaman çıkan ‘torpil’ tartışmalarını kökten çözme başarısını gösteren Rize İl Özel İdaresi’nin uygulamasının birçok ilde uygulanması bekleniyor.