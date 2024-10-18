Uğur İbrahim Altay'dan Tanju Özcan'a: Konya size 5 numara büyük gelir

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte bir firmanın usulsüz bir şekilde döktüğü çöplerin görüntülendiği videoyu paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tanju Özcan'ın ifadeleri tepki çekti.

"BURASI YOZGAT DEĞİL, KONYA DEĞİL"

Yozgat ve Konya'yı anarak göndermede bulunan Özcan, sözleri sarf etti:



Burası Yozgat değil, Konya değil kardeşim, atamazsın çöpünü! İlgili firmaya ve araç sahibine 14.407 TL ceza tebligatı gönderildi. Ben sizin belediye başkanınıza benzemem. Türkiye'nin en temiz şehrini kimseye kirlettirmem!

BAŞKAN ALTAY: "KONYA SİZE 5 NUMARA BÜYÜK GELİR"

Tanju Özcan'ın bu göndermesine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projeleriyle yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Altay, şu ifadeleri kullandı:



Bolu halkına olan saygımıza gölge düşürmeyin. Konya size 5 numara büyük gelir. Polemik siyasetiyle şehir yönetmek bizim buralarda çok eskide kaldı. İzmarit toplamayı belediyecilik kabul eden vizyonunuza büyük gelmezse



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