Yerli 5G altyapısıyla Türkiye'de ilk ses ve data trafiği gerçekleşti

Bütün dünyada yavaş yavaş altyapısı kurulmaya başlanan 5G teknolojisi için oldukça büyük paralar harcanırken, bazı ülkeler yeni nesil teknolojiyi şimdiden ticari kullanıma açmış durumda. Ülkemizde ise 5G teknolojisi altyapısı için çalışmalar, tüm hızıyla devam ediyor.

ÜLKEMİZDE İLK 5G İLETİŞİMİ GERÇEKLEŞTİ

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi kapsamında, HAVELSAN, i2i, TTG ve Pavotek firmalarının geliştirdiği 5G Çekirdek Şebeke ve diğer 5G şebeke elemanları üzerinden HD kalitesinde video transferi ve mevcut mobil operatörlere doğru ses araması canlı olarak yapıldı.





TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ ŞEBEKE

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi kapsamında ODTÜ Teknokent'te bulunan HAVELSAN Test Laboratuvarındaki NFVI altyapısı üzerinde gerçekleştirilen 5G veri trafiği demosunda, tamamen Türk mühendisleri tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Çekirdek Şebeke, NFVI, IMS şebeke (TAS), yönlendirici/anahtarlayıcı, EMS (Eleman Yönetim Sistemi) gibi 5G ürünleri birbirlerine entegre edilerek kullanıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TÜBİTAK destekli 16 Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) üyesi firma ve 3 operatör iş birliği ile devam eden "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" kapsamında birçok çalışma yürütülüyor.

Projenin 2020 yılında tamamlanması ve Türkiye'yi haberleşme teknolojilerinde dünyada söz sahibi yapması hedefleniyor.

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