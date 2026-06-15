Yetki belgesiz araç ticaretine 102 milyon liralık ceza

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetler ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesine yönelik denetimler sürüyor.

Yapılan incelemelerde, yetki belgesi olmadan ikinci el araç ticareti yaptığı belirlenen 176 gerçek ve tüzel kişi hakkında işlem yapıldı.

KİŞİ BAŞINA 1,4 MİLYON LİRAYA VARAN CEZA

Denetimler kapsamında, yetki belgesiz faaliyet gösterdiği tespit edilen kişi ve işletmelere 400 bin 680 lira ile 1 milyon 402 bin 380 lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulandı.

Toplam ceza tutarı 102 milyon lirayı buldu.

TOPLAM CEZA 305 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Yetki belgesiz ikinci el araç ticareti yaptığı belirlenen kişi ve işletmelere yönelik cezalarla birlikte, 2026 yılında uygulanan idari para cezası tutarı 108 milyon lirayı aşarken, bugüne kadar kesilen toplam ceza miktarı 305 milyon liraya ulaştı.

84 BİNDEN FAZLA İŞLETMEYE YETKİ BELGESİ VERİLDİ

Mevzuata göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan işletmelerin yetki belgesi alması gerekiyor.

Bugüne kadar 84 bin 804 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlendi.

Denetimlerin, kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların önlenmesi ve tüketicilerin korunması amacıyla devam edeceği belirtildi.