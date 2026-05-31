Yılda sadece 2 hafta açıyor: Koparana 699 bin lira ceza kesilecek

Doğa turizminin ve yaban hayatının önemli merkezlerinden biri olan bin 517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, en renkli dönemlerinden birini yaşıyor.

Şubat ayında açan kardelenlerin ve mayıs ortasında boy gösteren Manisa lalelerinin ardından, mayıs sonu itibarıyla sahneye endemik şakayıklar çıktı.

Yeşil örtünün arasında kırmızı renkleriyle dikkat çeken şakayıklar, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için büyüleyici manzaralar oluşturdu.

Sadece bin metre ve üzeri rakımda yetişiyor

Türkiye'de Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinin ılıman iklim alanlarında görülebilen şakayıklar, Spil Dağı'nda yaklaşık bin metre ve üzerindeki yüksek rakımlı noktalarda yaşam alanı buluyor.

Yılda yalnızca bir kez açan ve doğada yaklaşık iki hafta boyunca canlılığını koruyabilen bu bitki, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin en kritik halkalarından biri.

"Yaban gülü" veya "ayı gülü" isimleriyle de anılan bitkinin çiçek açmasıyla birlikte, koruma ekipleri de bölgedeki denetimlerini sıkılaştırdı.

Koparmanın cezası 699 bin 245 lira

Biyolojik çeşitliliği korumak ve endemik türlerin neslini güvence altına almak amacıyla şakayıklar, Çevre Kanunu kapsamında sıkı bir şekilde korunuyor.

Yetkililer, milli park sınırları içerisindeki bu koruma altındaki çiçekleri koparanlara ya da doğal yaşam alanlarına zarar verenlere çok ağır idari para cezaları uygulandığını hatırlattı.

2026 yılı için koruma altındaki türleri koparanlara 699 bin 45 lira para cezası uygulanıyor.