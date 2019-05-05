Binali Yıldırım: Vatandaşın oyunun hakkını savunduk

Yıldırım, "Bu akşam ilk teravih ve sahura kalkıyoruz. Böylece Ramazan-ı Şerifi karşılamış oluyoruz. Bütün milletimizin ve vatandaşlarımızın Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Özellikle İstanbul’lu hemşerilerimizin de Ramazanlarını tebrik ediyorum. Ramazan, rahmet, bereket, günahlardan kurtuluş ayıdır. İnşallah bu mübarek ayı en güzel şekilde ihya etmeyi ve yaşamayı bizlere nasip eder diye Rabbimize dua ediyoruz" dedi.

"YSK, SANIRIM YARINDAN İTİBAREN BİR KARARA VARACAK"

İstanbul'daki yerel seçimlerle ilgili YSK'ya yapılan itirazlara ilişkin de Yıldırım, "Bildiğiniz gibi seçimler sonrası gelişen olaylar hukuki bir sürece girmiştir ve YSK, partimizin şikayetlerini, Milliyetçi Hareket Partisi’nin şikayetlerini inceledi, gerekli çalışmaları yaptı. Zannediyorum yarından itibaren bir karara varacak. Başından beri söylediğimiz tek bir şey var, tek karar mercii Yüksek Seçim Kurulu’dur. Dolayısıyla herkesin YSK’nın vermiş olduğu bu karara rıza göstermesi gerekmektedir biz bunun sonucunu bekliyoruz. Seçim sonrası gelişen olaylar yapılan yanlışlar, usulsüzlükler sonrasında söylenebilecek şeyleri söyledik ve bundan sonra bize düşen beklemektir" dedi.

"BÖYLE BİR TALEBİ NE PARTİMİZ YAPTI, NE DE BİZ YAPTIK"

Zaman zaman çeşitli yorumlar yapıldığını ifade eden Yıldırm, "Mesela dün bir yazar 'Ya iptal edilebilir yahut reddedilebilir veya Ekrem İmamoğlu’ndan alınıp Binali Yıldırım’a verilebilir'. Böyle bir şey yok herhangi bir şekilde bir adaydan alınıp bir adaya verilebilir gibi bir sonuç yok. Bu tamamen yanlıştır. Böyle bir talebi ne partimiz yaptı ne de biz yaptık. Biz millet iradesi sandıkta tecelli etmiştir, vatandaşlarımızın verdiği oyların hak ettiği yere gidip gitmediğinin mücadelesini verdik. Üzerimize düşen görevi yaptık bundan sonraki görev YSK’nındır" ifadelerini kullandı.

"ALÇAK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ŞEHİT ETTİĞİ ASLANLARIMIZA, KAHRAMAN MEHMETLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM"

Yıldırım, "Annelerimiz bizim her şeyimizdir. Cennet annelerimizin ayakları altındadır diyor sevgili Peygamberimiz. Dolayısıyla annemiz için ne yapsak azdır. Genç yaşta annesini kaybetmiş birisi olarak anne sevgisini, anne hasretini, herkes bilir ama ben yaşayan birisi olarak daha iyi bilirim. Dolayısıyla annelerimizi, bizi dünyaya getiren, bu ülkeye hizmet etme imkanı veren, eli öpülesi tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum" dedi.

"Annelerimiz evlatlarını ülkeye, vatana, millete güzel hizmet etsin diye yetiştirdiler" diyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle alçak terör örgütünün şehit ettiği aslanlarımıza kahraman Mehmetlerimize rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, şehit annelerimize sabrı cemil ihsan etsin diliyorum. Ülkemiz birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde toprağımıza, bayrağımıza, devletimize, düşmanlık besleyen bütün unsurları temizleyecektir. Bu millet buna kararlıdır. Bu mücadeleyi bu topraklarda bin yıldır veriyoruz. Dolayısıyla kardeşliğimizi bozan hiçbir faaliyete Allah’ın izniyle bu millet fırsat tanımayacaktır"

Yıldırım konuşmasının ardından vatandaşlarşa birlikte kahvaltı yaptı.