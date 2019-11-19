taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7175
Euro
6.3339
Altın
1468.15
Borsa
107387.99
Gram Altın
269.574
Bitcoin
45988.52

Yıldız Kenter'e veda

Pazar günü 91 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter, son yolculuğuna uğurlandı.

DHA | 19.11.2019 - 15:15..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in cenazesi, Kenter Tiyatrosu'nda düzenlenen törenin ardından Levent'teki Afet Yolal Camii'ne getirildi.

Cenaze törenine; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kenter'in yakınları, sanatçılar ve oyuncular katıldı.

Yıldız Kenter'e veda

"İSTANBULLUYU KENTER TİYATROSU'YLA BULUŞTURMUŞ OLACAĞIZ"

Cenaze törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kenter Tiyatrosu'nu yaşatmak adına çalışacaklarını ifade ederek, "Üzgünüz, umuyorum ona layık olacak şekilde hem Kenter Tiyatrosu'nu yaşatmak adına atacağımız adımlar hem de ailesiyle beraber karar vererek en özgün haliyle toplumla buluşturmak kararlığımızda onun mirasına, onun bıraktıklarına saygıyı İstanbul halkı adına göstermiş oluruz. Çok hızlı davranacağız. Zaten aileyle görüşme halindeydik. İstanbulluyla çok büyük emekler verdiği Kenter Tiyatrosu'yla buluşturmuş olacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." dedi.

Yıldız Kenter'e veda

"BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN MÜTEVAZILIĞI"

Törende oldukça üzgün görünen oyuncu Mahsun Kırmızıgül de Yıldız Kenter ile aralarında yaşanan bir diyaloğu anlattı. Kırmızıgül, "Oyunculuğunun ve yönetmenliğinin yanı sıra beni en çok etkileyen mütevazılığı, insanlara olan katkısı, saygısı, sevgisi. Ben ona ilk gittiğimde evinde elimi, ayağımı nereye koyacağımı şaşırmıştım. Nasıl teklif edecektim Beyaz Melek'i. Bana 'Hikayeyi anlat' dedi. Hikayeyi anlatmaya başladım. Çok heyecanlandım 'Anlatma, okumak istiyorum' dedi. Tam çıkarken, kim yönetecek bu filmi diye sordu. Yönetmen arayışındayız dedim. 'Sen çekersen, ben oynarım' dedi." ifadelerini kullandı.

Yıldız Kenter'e veda

"YILDIZ KENTER DÜNYA ÇAPINDA BİR SANATÇIYDI"

Sanatçı Erol Evgin de "Türk tiyatrosu efsane bir sanatçısını yitirdi. Bir zincirin son halkasıydı diyebilirim. Müşfik Kenter, Şükran Güngör; biz onları izleyerek mutlu olduk, dünyamızı aydınlattılar. Yıldız Kenter dünya çapında bir sanatçıydı. Çok mütevazı, çok alçak gönüllü ömrü boyunca da Türk tiyatrosunu yaşatabilmek için çalıştı, çabaladı. Bir İstanbul hanımefendisiydi." diye konuştu.

Yıldız Kenter'e veda

"YERİ ASLA DOLMAYACAK"

Cenaze törenine katılan oyuncu Perran Kutman da öğrencilik döneminde Yıldız Kenter ile aralarında geçen diyaloğu anlattı. "Mesleğinde çok başarılı bir hayat yaşadı. Yeri asla dolmayacak." diyen Kutman, "Onun sayesinde saygıyı öğrendik, mesleğimize tutkuyu öğrendik. Bu bile bir sanatçı için yeterlidir. O kadar güzel günler geçirdik ki. Ben çok çekinirdim. Birinci sınıfta oynuyordum. Yan gözle 'acaba beğeniyor mu' diye hep Yıldız Kenter'e bakıyordum. 'Perrancığım yan göz yan göz bana bakıp durma çünkü göz göze gelmemiz gerekiyor.' demişti. Keşke o günlere geri dönsem." diye konuştu.

Yıldız Kenter'e veda

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Kılınan cenaze namazının ardından Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter'in cenazesi, alkışlar eşliğinde uğurlandı. Yıldız Kenter'in cenazesi, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yıldız Kenter'e veda

Yıldız Kenter'e veda

Yıldız Kenter'e veda

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

71
Türk-Alman yeraltı para transferi örgütüne operasyon

Türk-Alman yeraltı para transferi örgütüne operasyon

76
Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

193
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

305
Sansa Deresi'nde kara akbaba görüntülendi

Sansa Deresi'nde kara akbaba görüntülendi

102
Türk kalp cerrahına Almanya'dan ödül

Türk kalp cerrahına Almanya'dan ödül

116
Trump: Azil süreciyle ilgili ifade vermeyi düşünüyorum

Trump: Azil süreciyle ilgili ifade vermeyi düşünüyorum

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir