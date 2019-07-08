Yılın ilk 6 ayında Ford ve Renault satın alındı

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) edinilen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 azalarak 195 bin 144 oldu.

2018 yılının 6 ayında toplam pazarda 353 bin 348 adet satış yapılmıştı. Yalnızca haziran ayına bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 42 bin 688 adet seviyesinde gerçekleşti. 51 bin 37 adet olan 2018 yılının haziran ayına kıyasla toplam pazarda satışlar yüzde 16,36 azaldı.

FİAT TOPLAM PAZARDA ÖNDE

Otomotiv satışlarında ÖTV ve KDV indirimine karşın azalış dikkati çekerken, Fiat, toplam pazarda yılın ilk yarısını önde kapattı. Otomobil satışları ise 2019’un 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,31 azalarak 156 bin 378’e geriledi. Geçen yıl aynı dönemde 275 bin 870 otomobil satılmıştı.

Hafif ticari araç pazarı da bu yılın ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,97 daralarak 38 bin 766 olarak gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde 77 bin 478 hafif ticari araç satışı olmuştu.

EN FAZLA SATAN OTOMOBİL RENAULT

Türkiye'de bu yılın ocak-haziran döneminde en fazla satılan otomobil markası Renault olurken, en çok satılan hafif ticari araç markası da Ford oldu.

OTOMOBİL SEKTÖRÜ

Ocak-haziran döneminde en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 27 bin 227 adetle Renault oldu. Bunu 24 bin 130 adetle Fiat ve 15 bin 46 adetle de Volkswagen izledi. Toyota ise 10 bin 654 adetle dördüncü sırada yer alırken, Hyundai 10 bin 654 araç satışıyla beşinci sırada konumlandı.

Söz konusu dönemde bazı markaların Türkiye'de hiç araç satamadığı görüldü. Lüks araç üreticilerinden İnfiniti bu dönemde araç satamazken, Lamborghini, Bentley ve Aston Martin gibi markalar 10 adetin altında satış yaptı.