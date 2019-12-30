Yılmaz Erdoğan'dan Belçim Bilgin'in sözlerine yanıt

2018 yılında Yılmaz Erdoğan'dan boşanan 36 yaşındaki Belçim Bilgin, 12 yıl süren evliliğe dair samimi bir itirafta bulundu.

"KENDİMİ TAM OLARAK ORTAYA KOYAMADIM"

Ünlü biriyle evliliğin zorluklarına değinen Bilgin, "Evlendiğimde 23 yaşındaydım. Genel algı şuydu; size kendiniz olma özgürlüğü tanınmıyor. Kendimi tam olarak ortaya koymam uzun zaman aldı. Kendimi başka bir kalıbın içinde hissettim. Toplumun her kesiminden bir fikir ve bir baskı vardı." dedi.

"GÜZEL ŞEYLER SÖYLEMİŞ"

Bilgin'in bu açıklamaları, Yılmaz Erdoğan'a soruldu ve Erdoğan'dan "Güzel şeyler söylemiş... Ben izledim onu..." yanıtı geldi. Bir süredir yapımcı Alfredo Di Blasio ile aşk yaşayan Belçim Bilgin'in 2020 için herkese aşk dilemesine ise Erdoğan, "Ne güzel bir şey... Ne güzel bir dilek..." yorumunda bulunarak kısa ve öz konuşmayı tercih etti.