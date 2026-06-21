YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

20 Haziran’da gerçekleştirilen ilk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası, 21 Haziran’da Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları tamamlandı.

Sınavlara ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları da öğrencilerin erişimine açıldı.

Sınava katılan adaylar, temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının tamamına ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan ÖSYM Duyurular Sayfası üzerinden ulaşabilecek.

Adaylar, doğru ve yanlışlarını kontrol ederek puan hesaplamalarına şimdiden başlayabilecek.

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ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumlarının tamamlandığını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“YKS'nin tüm oturumları tamamlandı. Sınava giren tüm adaylarımızı tebrik ediyor, sınavın hayırlı olmasını diliyorum. Sınavın sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayan tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum.”

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SONUÇLAR 22 TEMMUZ'DA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı. Böylece milyonlarca adayın katıldığı YKS maratonu sona erdi.

Bu yıl YKS’ye 921 bin 248 aday ilk kez başvururken, sınava katılan en genç aday 16, en yaşlı aday ise 87 yaşında oldu. 50 yaş ve üzeri 20 bin 158 aday da sınav heyecanı yaşadı.

Türkiye genelinde 81 il ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) başkenti Lefkoşa dahil 254 merkezde düzenlenen sınavda toplam 600 bin 299 görevli yer aldı. Güvenlik için ise yaklaşık 50 bin emniyet personeli görev yaptı.

Kadın adayların sayısı bu yıl da erkekleri geride bıraktı. 2026-YKS’ye 1 milyon 324 bin 509 kadın, 1 milyon 101 bin 119 erkek aday başvurdu. Ayrıca 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen 83 bin 741 aday başvuru yaptı.

Engelli adaylar için de özel düzenlemelerin yapıldığı sınavda 15 bin 360 engelli aday yer aldı. İhtiyaç duyan adaylara ek süre ve yardımcı personel desteği sağlandı.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz’da adayların erişimine açılacak.