taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7316
Euro
6.3573
Altın
1505.16
Borsa
99838.3
Gram Altın
277.478
Bitcoin
53792.31

Yol kenarında yürüyen kadına çarptı

Muğla'da, yol kenarında yürüdüğü sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sinir krizi geçiren otomobil sürücü 'Allah'ım ben ne yaptım' dedi.

DHA | 28.10.2019 - 13:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ula Geri Gönderme Merkezi'nde görevli güvenlik personeli Ahuzar Doğan, işe gitmek üzere Muğla'nın Menteşe ilçesindeki evinden, bugün saat 08.00 sıralarında 48 NS 545 plakalı otomobili ile yola çıktı.

Doğan, Orhaniye Mahallesi, Pazaryeri Sokak'a geldiğinde yol kenarında yürüyen Ayşegül Şimşek'i fark etmeyip, çarptı.

Yol kenarında yürüyen kadına çarptı

SAKİNLEŞEMEDİ

Çarpmanın şiddetiyle yere düşüp, kanlar içinde kalan Şimşek'e, ilk müdahaleyi çevreden yetişen vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, yaşamını yitirdi. Kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamayan sürücü Ahuzar Doğan'ı olay yerine gelen yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Otomobil çarpan genç kadın canından oldu İZLE

"KADINI EZDİM"

Doğan, 'Allah'ım ben ne yaptım', 'Kadını ezdim, ezdim', 'Annem, ben ne hallere düştüm' diye, ağladı. Sinir krizi geçiren Doğan'ı yakınlarının ve polis ekiplerinin uzun süre çaba göstermelerine rağmen sakinleştirmeyi başaramadı. Bunun üzerine Doğan, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yol kenarında yürüyen kadına çarptı

Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Eskort sitesi operasyonu: 10 gözaltı
Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda sanal ortamda kurdukları eskort sitesi ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde bulundurdukları belirtilen 10 şüpheli gözaltına alındı.
Motosiklet hırsızlarına göz açtırmadı
Kağıthane'de kaldırıma park edilen motosikleti çalmaya çalışan hırsızlara bir vatandaş engel oldu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Yaya geçidini kullanmayan yaşlı adama otomobil çarptı
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, yakında bulunan üst geçidi kullanmayınca otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'da iki araç kafa kafaya çarpıştı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 4'ü çocuk, 10 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

177
Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı

Af çıkarsa tahliye olacak kişi sayısı

381
Belediye başkanı işe geç kalanları binaya almadı

Belediye başkanı işe geç kalanları binaya almadı

355
Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

Soros, Trump'ın karşısındaki adayı destekleyecek

104
Trump, Bağdadi operasyonunu erkene aldı

Trump, Bağdadi operasyonunu erkene aldı

113
Umut Nayir: Duygusal ve mutluluk verici

Umut Nayir: Duygusal ve mutluluk verici

46
ABD'den tatbikat için Yunanistan'a askeri sevkiyat

ABD'den tatbikat için Yunanistan'a askeri sevkiyat

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir