Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Atatürk Bulvarı durağında iki araç şoförü arasında, yol vermeme yüzünden tartışma yaşadı.

Tartışma daha sonrasında Bulvar yolcu durağında da devam etti. Sürücülerden biri araçtan inerek, diğer aracın şoför tarafındaki camına yumruk atarak camı kırdı.

YOLCULAR MÜDAHALE ETTİ

Şoförler arasında çıkan tartışmada her iki araçta da mağdur olan yolcular duruma müdahale ederken, olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polislerin geldiği esnada şoförler arasında alevlenen tartışma, küfür ve hakaretlerle devam etti.

Yol verme kavgasına polis müdahale etti VİDEO

KAVGA KARAKOLDA BİTTİ

Tartışmayı güçlükle ayıran polis ekiplerince, şoförler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Ayhan Solmaz, yaşanan tartışma anını anlattı. Solmaz, “Biz arabadaydık, mavi dolmuştaki arkadaş herhalde görmeden sağa kaçarak bizim bulunduğumuz aracı sıkıştırdı. Sıkıştırdığı için diğer araçta bulunan şoför özür diledi ancak bu esnada bizim bulunduğumuz araçtaki şoför küfür etmeye başladı. Daha sonrasında ise bizim şoför inerek diğer aracın camına yumruk atarak kırdı.Sonrasında burada kargaşa yaşandı. Zaten durmuşlardı olaylar yaşanırken yolcular olarak biz herhangi bir yara almadık.” dedi.