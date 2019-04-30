Yolda bulduğu künyenin fiyatı dudak uçuklattı

İki bacağı kullandığı beton mikserinin altında kalan sürücünün yardımına koşan Suriyeli, elleriyle toprağı kazarak yaralıyı sıkıştığı yerden kurtarmak için çabaladı.

Suriyeli, kaza yapan yaralıya yardım etti

TSK, PYD noktalarına hava harekatı ile yoğun atışlar yaptı. Verilen karşılıkta 25 terörist etkisiz hale getirildi.

Bartın'da yakut işlemeli kaplan şeklinde olan künyeyi torununa oyuncak niyetine veren dededen, şikayetçi olunmadı.

Blackwater şirketi Venezuela lideri Maduro'yu devirmek için Trump'ın rızasını bekliyor.

Maduro'yu devirmek için Blackwater hazır

50 yıllık Filyos Limanı hayali gerçek oluyor

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Huzurevlerinde kalma yaşını 65'e çıkarma hazırlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, "Huzurevlerinde 60 yaşın üstünde aktif yaşlılar kalıyor. Bunu 65'e çıkaracağız." dedi.