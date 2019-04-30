Yolda bulduğu künyenin fiyatı dudak uçuklattı

Bartın’da 34 yaşındaki S.U. isimli kadın, 15 bin TL değerindeki gözleri yakut işlemeli kaplan şeklinde künyesini Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde düşürdü.
GÜVENLİK KAMERALARINDAN KİMİN ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Eve gidince künyeyi düşürdüğünü fark eden S.U., durumu polise bildirdi. Polis, kadının künyeyi düşürdüğü yerde bulunan iş yeri güvenlik kameralarını inceledi. inceleme sonunda 59 yaşındaki N.B. adlı kişinin yolda bulduğu künyeyi aldığı belirlendi.
N.B.’nin evine giden polis, künyeyi geri istedi.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
N.B. kaplan şeklindeki künyeyi oyuncak sandığını ve 3 yaşındaki torununa verdiğini söyledi. Polis, çocuğun dedesinin verdiği künyeyi oyuncak kutusunda bulurken, künye; sahibi S.U.’ya teslim edildi.
Künyesini alan kadın, N.B.’den şikayetçi olmadı.