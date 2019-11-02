Yolda bulduğu para dolu çantayı sahibine verdi

Gaziantep'te lise 3'üncü sınıf öğrencisi Nazlıcan Kanat, okuldan çıkarak evi gittiği sırada yolda çanta buldu.

ÇANTAYI POLİSE GÖTÜRDÜ

Kanat, çantayı açarak baktığında içerisinde yüklü miktarda para olduğunu görünce çevrede çantanın sahibini bulmak için araştırma yaptı. Çantanın sahibini bulamayan Nazlıcan Kanat, paraya dokunmadan sahibine ulaştırılması için Şahinbey İlçi Emniyet Müdürlüğü Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi Amirliği'ne giderek polislere bilgi verdi. Polisler, paranın sahibini araştırarak çantanın Ertuğrul Bozkurt’a ait olduğunu tespit etti.

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PARA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine polis merkezine gelen Bozkurt'a parası teslim edildi. Bulduğu parayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu belirten Nazlıcan Kanat, "Lise öğrencisiyim. Dersim geç saatte bitiyordu, rahatsız olduğum için erken çıktım. Eve gittiğim sırada yerde bir çanta gördüm içerisine baktığımda kredi kartları vardı. Çantanın arka gözünü açtığımızda yüklü miktarda para vardı. Bende karakola getirdim. Burada sahibi bulundu ve teslim ettik" dedi.

"İŞ YERİ İÇİN KULLANACAĞIM PARAYDI"

Çantadan umudunu kestiğini söyleyen Ertuğrul Bozkurt ise "Binanın önünde annem eve giderken yanlışlıkla düşürmüş çantayı. 15 dakika sonra çantayı düşürdüğümüzü fark ettik. Binadan inip baktığımda çanta yoktu. Çantadan umudumuzu kesmiştik. Kimliği ehliyeti buluruz diye gitmiştik. Daha sonra emniyetten aradılar. Böyle insanların olması bizi sevindirdi Allah razı olsun. Babasına ve annesine çok teşekkür ediyorum. Karakola gelerek parayı teslim aldık. İş yeri için kullanacağım paraydı" diye konuştu. Ertuğrul Bozkurt, lise öğrencisi Nazlıcan Kanat’a 500 TL vererek teşekkür etti.