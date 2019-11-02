taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7072
Euro
6.3799
Altın
1514.26
Borsa
98462.73
Gram Altın
277.899
Bitcoin
52606.89

Yolda bulduğu para dolu çantayı sahibine verdi

Gaziantep’te, bir lise öğrencisi , yolda bulduğu ve içinde 17 bin 950 bin TL olan çantayı, sahibine teslim etti.

DHA | 02.11.2019 - 07:13..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Gaziantep'te lise 3'üncü sınıf öğrencisi Nazlıcan Kanat, okuldan çıkarak evi gittiği sırada yolda çanta buldu.

ÇANTAYI POLİSE GÖTÜRDÜ

Kanat, çantayı açarak baktığında içerisinde yüklü miktarda para olduğunu görünce çevrede çantanın sahibini bulmak için araştırma yaptı. Çantanın sahibini bulamayan Nazlıcan Kanat, paraya dokunmadan sahibine ulaştırılması için Şahinbey İlçi Emniyet Müdürlüğü Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi Amirliği'ne giderek polislere bilgi verdi. Polisler, paranın sahibini araştırarak çantanın Ertuğrul Bozkurt’a ait olduğunu tespit etti.

Lise öğrencisi, yolda bulduğu 18 bin TL'yi sahibine teslim etti VİDEO

PARA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine polis merkezine gelen Bozkurt'a parası teslim edildi. Bulduğu parayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu belirten Nazlıcan Kanat, "Lise öğrencisiyim. Dersim geç saatte bitiyordu, rahatsız olduğum için erken çıktım. Eve gittiğim sırada yerde bir çanta gördüm içerisine baktığımda kredi kartları vardı. Çantanın arka gözünü açtığımızda yüklü miktarda para vardı. Bende karakola getirdim. Burada sahibi bulundu ve teslim ettik" dedi.

Yolda bulduğu para dolu çantayı sahibine verdi

"İŞ YERİ İÇİN KULLANACAĞIM PARAYDI"

Çantadan umudunu kestiğini söyleyen Ertuğrul Bozkurt ise "Binanın önünde annem eve giderken yanlışlıkla düşürmüş çantayı. 15 dakika sonra çantayı düşürdüğümüzü fark ettik. Binadan inip baktığımda çanta yoktu. Çantadan umudumuzu kesmiştik. Kimliği ehliyeti buluruz diye gitmiştik. Daha sonra emniyetten aradılar. Böyle insanların olması bizi sevindirdi Allah razı olsun. Babasına ve annesine çok teşekkür ediyorum. Karakola gelerek parayı teslim aldık. İş yeri için kullanacağım paraydı" diye konuştu. Ertuğrul Bozkurt, lise öğrencisi Nazlıcan Kanat’a 500 TL vererek teşekkür etti.

Yolda bulduğu para dolu çantayı sahibine verdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gazze'den İsrail'e füze atıldı

Gazze'den İsrail'e füze atıldı

55
ABD 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı

ABD 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı

32
Ayıdan kaçmak için uçurumdan atladı

Ayıdan kaçmak için uçurumdan atladı

11
Lavrov: ABD'nin söyledikleri teyit edilemiyor

Lavrov: ABD'nin söyledikleri teyit edilemiyor

9
Başlarına poşet takarak hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Başlarına poşet takarak hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

4
Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait sığınaklar imha edildi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait sığınaklar imha edildi

4
Zigana Dağı'nda vatandaşlar karla oynadı

Zigana Dağı'nda vatandaşlar karla oynadı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir