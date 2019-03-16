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Yoldan geçen kadınlar saniye ile ölümden döndü

Bahçenin duvarı çöktü; 3 kadın ölümden kıl payı kurtuldu. Çökme anı kameraya yansırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

İHA | 16.03.2019 - 17:10..
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir bahçenin, topraktaki kayma nedeniyle duvarı bir anda çöktü.

Bu sırada olay yerinden geçen 3 kadın yara almadan kurtulurken, olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yoldan geçen kadınlar saniye ile ölümden döndü VİDEO

YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay anında bacağından hafif yaralanan bir kadın, ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yoldan geçen kadınlar saniye ile ölümden döndü

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Belediyeye ait iş makineleri de caddeye savrulan taşları topladı. Duvarın kalan kısmının çökme ihtimaline karşı ekipler bölgede hazır bekletirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Yoldan geçen kadınlar saniye ile ölümden döndü

Yoldan geçen kadınlar saniye ile ölümden döndü

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