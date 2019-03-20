Yöresel ürünler market raflarında olacak

Ticaret Bakanlığından perakende sistemiyle ilgili kanun çalışmalarında yeniliğe gidileceği açıklandı . Yerli ürünlerin önünün açılması için yapılan çalışmalarda, hem üreticini hem de türketicinin kazançlı çıkmasını sağlamak amacıyla yöresel ürünlerin market raflarında yerlerini alacak.

SATIŞLARA YÜZDE GETİRİLECEK

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu taslak çalışmada marketlerin yöresel ürünleri için de belli bir yüzdede raf ayrılmasını zorunlu kılacağız. Bunu dışında sadece marketlerin kendi markasıyla değil, o markaları ürettikleri firmaların da markalarıyla satış yapmalarını, kendi markalarıyla satışlarına yüzde getireceğiz. Bunun dışında essnafımızın ihracatçı olmasına yönelik pazarlama ve marka destek projemiz var. Bununla ilgili de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnafımıza e- ticaret ve ihracaat eğitimleri veriyoruz. Esnafımızın iç ticarette gösterdiği başarıyı ihracatta da göstermesini Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.