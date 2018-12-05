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YouTube, Google Play Store'da indirme rekoru kırdı

Video uygulaması YouTube, Google Play Store'da 5 milyar indirme sayısına ulaştı.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 14:54..
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YouTube, tanıtıldığı 2005 yılından bu yana akıl almaz derecede popüler bir uygulama haline geldi. Son günlerde ise bu uygulama yeni bir rekora imza atarak Android'de 5 milyar indirme sayısına ulaştı.

youtube

Geçtiğimiz yıl, 5 milyar indirme barajına ulaşan ilk Android uygulama  'Google Play Hizmetleri' olmuştu. Yeni Android telefonlarda Google Play Hizmetleri ve YouTube, zaten kurulu halde geldiğinden otomatik olarak indirme sayıları da artıyor, fakat yine de 5 milyar indirilme sayısı gerçekten büyük bir başarı.

youtube rekor

Hazır kurulmuş halde gelen diğer Google uygulamalarının da indirilme sayısı oldukça yüksek. Örneğin Gboard, Google Fotoğraflar ve Gmail uygulamaları 1 milyar indirme sayısına çoktan ulaştı. Eğer siz de YouTube uygulamasını çok sık kullandığınızı düşünüyorsanız uygulamada sağ üst kısımda bulunan hesap resminize tıklyarak izleme sürelerinizi kontrol edebilirsiniz.

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