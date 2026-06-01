YouTube, yapay zeka destekli yeni özelliklerini duyurdu

YouTube, kullanıcıların video ve podcast içeriklerini arka planda çok daha rahat tüketebilmesi amacıyla geliştirdiği yeni Premium avantajlarını paylaştı.

Sunulan yenilikler arasında özellikle oynatma hızını otomatik olarak ayarlayan sistem dikkat çekiyor.

VİDEOLAR SİZİN İÇİN OTOMATİK HIZLANACAK

Auto Speed adı verilen yeni özellik, videoları ve podcast'leri anlık analiz ederek uzun duraklamaların olduğu bölümleri otomatik olarak hızlandırıyor.

Buna karşın daha dikkatli dinlenmesi gereken önemli konuşma bölümlerinde ise oynatma hızını kendiliğinden düşürüyor.

Söz konusu yenilik şu an için Android platformundaki Premium kullanıcılarının erişimine açılmış durumda.

Sistemin iOS sürümünün ise önümüzdeki aylarda küresel olarak yayınlanması planlanıyor.

ARKA PLAN DİNLEME DENEYİMİ YENİLENİYOR

Platformun duyurduğu On-the-go modu, arka planda içerik dinleme esnasında çok daha büyük oynatma kontrolleri barındıran yeni bir arayüz sunuyor.

Tasarımıyla popüler müzik uygulamalarını andıran bu modda ileri sarma, duraklatma ve sonraki içeriğe geçiş butonları belirgin şekilde büyütülüyor.

Güncellenen Ask Music özelliği, artık yapay zeka desteğini podcast içeriklerine de taşıyarak kullanıcıların anlık ruh haline uygun bölümler önerebiliyor.

Bu yenilik hem Android hem de iOS kullanıcıları için aynı anda genel erişime açıldı.