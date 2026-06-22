Yozgat’ta 'dur' ihtarına uymayan sürücüye aracının iki katı ceza

Boğazlıyan-Yozgat karayolu üzerinde yapılan trafik denetimleri sırasında, Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol noktasında sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

F.M. isimli sürücünün “dur” ihtarına uymayarak kontrol noktasından kaçtığı belirtildi. Bunun üzerine ekipler tarafından takibe alınan araç kısa sürede tespit edildi.

200 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yapılan tespitlerin ardından kaçan sürücüye 200 bin TL idari para cezası uygulandı. Ceza, araç plakasına işlendi.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür ihlallere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

CEZA, ARACIN DEĞERİNİN İKİ KATI

Kesilen cezanın dikkat çeken yönü ise miktarı oldu. Piyasa değerinin yaklaşık 100 bin TL olduğu belirtilen araca, değerinin iki katı tutarında ceza uygulanması dikkat çekti.