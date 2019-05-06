taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0864
Euro
6.8222
Altın
1281.37
Borsa
92982.27
Gram Altın
249.055

Yozgat'ta jandarma gölet ve çevresini temizledi

Yozgat'ta Topçu Göleti'nin çevresinde, temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalarda; çaydınlık, şişe, poşet, balık ağı gibi atıklar ele geçirildi.

DHA | 06.05.2019 - 19:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Yozgat Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topçu Göleti Piknik Alanında, 'Temiz çevre temiz toplum' sloganıyla temizlik çalışması yaptı.

Merkez İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İzzet Görenli koordinesinde yapılan çalışmada jandarma personeli, mesire alanında piknikçilerin bıraktığı atıkları toplayıp çöp torbalarına doldurdu.

Yozgat'ta jandarma gölet ve çevresini temizledi

Jandarma dalgıç ekibi de gölette temizlik yaptı. Merkez Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Akın ve Tarım Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Seyfali Ağtepe de dalış ekibinde yer aldı.

Jandarmadan gölette dip temizliği VİDEO

EKİPLERE TEŞEKKÜR

Yapılan çalışmada göletten çaydanlık, şişe, poşet içinde çöp ve balık ağları çıkarıldı. Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, torbalar dolusu atık toplandı. Topçu Göleti çevresinde piknik yapanlar, temizlik yapan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Yozgat'ta jandarma gölet ve çevresini temizledi

Piknikçilerden Ergün Gün, "Jandarma geldi, burada temizlik yaptı. Dalgıçlar suya girdi. Yozgat'ın en güzel yerlerinden birisi olan Topçu Göleti çevresinde piknik yapıyoruz. Gelen vatandaşlarımızın da burasını temiz tutmasını istiyoruz. Jandarma ekiplerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Yozgat'ta jandarma gölet ve çevresini temizledi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

2386
Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor

Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor

407
Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

Bülent Arınç seçim iptali tartışmalarını değerlendirdi

574
İstanbul seçimleriyle ilgili karar için gözler YSK'da

İstanbul seçimleriyle ilgili karar için gözler YSK'da

250
Abdullah Gül, Mahmut Övür'ün yazısını yalanladı

Abdullah Gül, Mahmut Övür'ün yazısını yalanladı

197
İran’da uçaklar çürümeye terk edildi

İran’da uçaklar çürümeye terk edildi

85
Balıkesir'de SEKA Fabrikası 19 yıl sonra üretime başladı

Balıkesir'de SEKA Fabrikası 19 yıl sonra üretime başladı

298
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir