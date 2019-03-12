Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Yozgat Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; park, bahçe ve okul önlerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

"Kurt Kapanı" adı verilen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

9 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekipler; il merkezi ve Sorgun, Akdağmadeni, Saraykent ilçelerinde tespit edilen 14 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 110 personel ile yapılan uyuşturucu operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.