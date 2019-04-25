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YPG Suriye'de Türkiye'ye karşı Ermeni taburu kurdu

YPG/PKK, Suriye'de işgalindeki bölgelerde Ermeni kökenlerin de aralarında olduğu yabancı teröristlerden yeni bir terör oluşumu kurdu.

AA | 25.04.2019 - 03:06..
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre terör örgütü YPG/PKK, 1915 yılı olaylarına dair Ermeni iddialarının yıl dönümünde, aralarında Ermeni kökenli unsurların da olduğu sözde tabur kurduğunu ilan etti.

YPG Suriye'de Türkiye'ye karşı Ermeni taburu kurdu

TÜRKİYE'YE KARŞI KURULDU

Örgüt, oluşuma, safında çatışırken ölen Ermeni kökenli Nubar Ozanyan'ın ismini verdi.

Kuruluş ilanında sözde tabur, "'Rojava’yı' Türkiye'ye karşı savunmayı" amaçladıklarını duyurdu.

Yaklaşık 90 kişiden oluşan sözde taburun YPG/PKK'nın işgalindeki Kamışlı, Haseke, Resulayn ve Amude'de faaliyet göstereceği, Türkiye sınırında Tel Abyad, Aynularab ve Resulayn bölgelerinde konuşlanacağı öğrenildi.

YPG Suriye'de Türkiye'ye karşı Ermeni taburu kurdu

TÜRKİYE'DE EYLEMLER YAPTI, PKK SAFLARINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Terörist Ozanyan, Türkiye’de suikast, bombalama ve güvenlik güçleri ile çatışmalara giren TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Orta Doğu komutanı olarak YPG/PKK saflarında savaşırken 2017'de ölmüştü.

Oluşum, terör örgütü ASALA'yı "öncüsü" olarak tanımlıyor.

ÖCALAN, ASALA VE ERMENİ ÇETECİLER YAN YANA

Kuruluş toplantıları sırasında, Azerbaycanlı Türklerin katliamlarında yer alan ve daha sonra ASALA'da faaliyet yürüten Levon Ekmekçiyan, Monte Melkonyan ile Osmanlı dönemindeki Ermeni çetecilerden Kevork Çavuş, Andranik Ozanyan ile terör örgütü TKP/ML TİKKO kurucusu İbrahim Kaypakkaya ve Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları görüldü.

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