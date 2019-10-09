YPG'ye Barış Pınarı operasyonundan İngiltere de rahatsız

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini işgal terör örgütü YPG'ye yönelik planladığı operasyon, İngiltere'de 'hazımsızlığa' yol açtı.

"TÜRYKİYE'NİN EYLEMLERİNİ DESTEKLEMİYORUZ"

AP’nin haberine göre Johnson’un sözcüsü, “Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri harekat başlatma niyetinde olduğu yönündeki haberler bizde ciddi endişeler yaratıyor. Türkiye’nin eylemlerini desteklemiyoruz ve ABD, Fransa ve Almanya dahil uluslararası partnerlerimizle yakın temas içindeyiz” ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDE İSTİKRAR BOZULABİLİR"

Sözcü, “İngiltere, tek taraflı askeri harekattan kaçınılması gerektiğini Türkiye’ye tutarlı ve net bir şekilde anlattı, çünkü bu harekat, bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebilir ve uzun yaşamayı amaçlayan IŞİD’i hezimete uğratma çabalarını tehlikeye atabilir” diye ekledi.