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Yüksek kâr vaadiyle 14 milyon liralık dolandırıcılık

Kütahya'da, bir okulda memur olarak çalışan kadın hakkında, borsadan yüksek kazanç sağlanabileceğini vadederek 22 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 110 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DHA | 18.02.2020 - 09:06..
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Kütahya’daki bir okulda memur olan K.E.Ö. adlı kadın, borsada tanıdıkları olduğunu, önemli tüyolar aldığını söyleyerek, çevreden yüksek kâr vaadiyle para topladı.

14 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

K.E.Ö., çok sayıda kişiyi yaklaşık 14 milyon lira dolandırdı. Para aldığı kişilerin çevresini de kendisine yönlendirmesini isteyen K.E.Ö.’nün bir süre sonra kâr ödememesi üzerine sadece Kütahya’da 22 kişi, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yüksek kâr vaadiyle 14 milyon liralık dolandırıcılık

110 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Geçen yıl nisan ayında Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi’nde, K.E.Ö. hakkında dolandırıcılık iddiasıyla 22 yıldan 110 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın yaklaşık 1 yıldır devam ettiğini ve ana paralarını bile kurtaramadıklarını belirten şikayetçilerden bir grup, yargı sürecinin kısa sürede tamamlanmasını istedi.

Yüksek kâr vaadiyle 14 milyon liralık dolandırıcılık

HALA DEVLET MEMURU

K.E.Ö.’nin kendisini 150 bin lira dolandırdığını belirten öğretmen Yasin Korkmaz, sanığın halen devlet memuru olmasını şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

Yüksek kâr vaadiyle 14 milyon liralık dolandırıcılık

"150 BİN LİRA PARAM GİTTİ"

Yaklaşık 22 ayda kademeli olarak verdiği paraları artırıp 150 bin liraya kadar çıktığını anlatan Korkmaz, "Bize aylık yüzde 10-15 kâr payı vereceğini vaat ederken, eşinin de bir ilçede kaymakamlıkta çalıştığını ve kaymakamın da kendilerinde yatırım amaçlı parasının olduğunu söylemesi üzerine ilk etapta güvenerek 25 bin lira verdim. Ben yüzde 10 ile başladım. 5 ay sonra bu miktarı 60 bin liraya çıkartırsan yüzde 13’e çıkaracağını söyledi. Biz de 60 bin lira yaptık. Daha sonraki 5 ayda bunu 90 bin lira derken, en son ben 150 bin liraya çıkarttım ve yüzde 16 aylık kar payı aldım. Toplamda 22 ay sürdü bu olay ve sonunda benim 150 bin lira param gitti.” dedi.

Yüksek kâr vaadiyle 14 milyon liralık dolandırıcılık

"680 BİN LİRA DOLANDIRILDIM"

Kütahya’daki bir okulda hizmetli çalışan Murat Erkan da K.E.Ö.’nün, kendisini 680 bin lira dolandırdığını söyleyerek, "2015 yılının ortalarında 5 bin lira ufak bir miktarda başladım. Çalıştığı insanların parasının olduğunu söyledi. Göstermelik olarak yardımlar yaptı ve çoğu insanlar da bu kadının yaptığı yardımlara kanarak iyi niyetli olduğunu düşündü. Okulların ihtiyaçları olan malzemeleri alıyor ya da ihtiyacı olan insanların malzemelerini alıyor, eşyalarını düzüyor. Hiçbir zaman ana paramızı kurtaramadık. Şu ana kadar bu kadına EFT kayıtlarım var yaklaşık 680 bin TL para göndermişim, sadece benim değil eşimin dostumun paraları da var.” dedi.

Öte yandan, davanın tutuksuz sanığı olan K.E.Ö.’nün yargılanması, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Yüksek kâr vaadiyle 14 milyon liralık dolandırıcılık

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