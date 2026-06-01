Yüksekova'da aynı anda farklı mevsimler

Türkiye’nin en sert kış koşullarına sahip bölgelerinden biri olan Hakkari’nin Yüksekova ilçesi, yılın bu döneminde dikkat çekici bir doğa olayıyla öne çıkıyor. İlçede 4 bin 116 rakımlı Cilo Dağı’nın zirvesi karla kaplıyken, hemen eteklerindeki Yüksekova Ovası baharı ve yazı andıran görüntüler sergiliyor.

Bölgede aynı anda iki farklı mevsimin yaşanması, doğanın sunduğu eşsiz kontrastı gözler önüne seriyor.

RENKLİ ÇİÇEKLER VE KARLI ZİRVELER AYNI KAREDE

Yüksekova Ovası’nda açan rengarenk çiçekler, yeşil alanlar ve gün batımı manzaraları bölgeyi adeta bir açık hava stüdyosuna dönüştürüyor. Buna karşılık çevredeki yüksek dağların zirvelerinde ise kış şartları etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Bu sıra dışı manzara, özellikle fotoğraf tutkunları ve doğa severler için görsel bir şölen sunuyor.

DOĞA TUTKUNLARI İKİ MEVSİMİ AYNI ANDA GÖRÜYOR

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, Yüksekova’nın sunduğu doğal zenginliğin oldukça etkileyici olduğunu ifade ediyor. Cilo Dağı’nın karlı zirveleri ile ovadaki bahar havasının yan yana görülmesi, bölgeyi benzersiz kılan en önemli özelliklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Vatandaşlar, bu manzarayı görmek için uzak ülkelere gitmeye gerek olmadığını belirterek, Yüksekova’nın doğa turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekiyor.

YÜKSEKOVA DOĞA TURİZMİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen Yüksekova, hem kış hem yaz görüntülerini aynı anda sunmasıyla dikkat çekiyor. Bölge, sahip olduğu bu doğal çeşitlilik sayesinde doğa fotoğrafçılığı ve turizm açısından ilgi görmeye devam ediyor.