Yüksel Yıldırım'dan Barış Göktürk'e: Ağzını burnunu kırardım

Kulüpler Birliği Vakfı, geçtiğimiz gün Beşiktaş'ta bir otelde başta 'yabancı kuralı' ve 'yayın gelirlerini' tartışmak üzere bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ve Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün sözlü tartışması damgasını vurdu.

Tartışma, Yüksel Yıldırım'ın "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş... Devletten bedava arsa alıp bu arsaları satarak dünya para kazanıyorsunuz." sözleriyle başladı.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR GERİLİMİ

Yıldırım'ın sözlerine yanıt veren Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, "Biz devletten bedava arsa almadık. Bizi Galatasaray ile karıştırma." ifadelerini kullandı.

Mahmut Uslu'nun sözleri üzerine Yüksel Yıldırım, "Burası Kanarya Severler Derneği değil. haddinizi bileceksiniz!" dedi.

İkilinin tartışması esnasında araya giren Barış Göktürk, "Senden yaşça büyük biriyle terbiyeli konuş. Bugüne kadar seni hiç dövmemişler. Seni burada herkesin içinde döverim. Ağzını burnunu kırarım." şeklinde konuştu.

"SENİ BURADA HERKESİN İÇİNDE DÖVERİM"

Yüksel Yıldırım bu ifadelerin ardından Göktürk'e cevap verdi ve tartışma bir anda daha da alevlendi.

Barış Göktürk bu esnada, "Ben de Sivaslıyım. Oğlum da Amerikalı. Ama senin gibi devşirme değilim. Babamın adı da Yüksel ama senin gibi devşirme değil. Terbiyeli ol, yoksa seni buraya gömerim." ifadelerini kullandı.

Karadeniz ekibinin başkanı Yıldırım, Lider Haber'e yaptığı açıklamada Barış Göktürk için çarpıcı ifadeler kullandı. "Barış Göktürk Bey size sokak ağzıyla 'Ayağa kalkarım, döverim, burnunu kırarım' dedi mi?" sorusunu cevaplayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"BANA LAF SÖYLESEYDİ AĞZINI BURNUNU KIRARDIM"

“"Buna inanıyor musunuz? 18 takımın başkanları ve yardımcıları oradaydı. Bir tanesi çıksın desin! Bana laf söyleseydi, gider ağzını burnunu kırardım. Küçücük boyuyla bana öyle şey diyebilir mi! Bana orada hiç kimse böyle bir şey söylemedi, söyleyemez de! Yeter ya! Çok da mütevazı oldum. Bana öyle bir şey demedi. Ertuğrul Doğan çıktı, 'Böyle bir şey yok, ben bu arkadaşı Kulüpler Birliği'nden çıkarıyorum, kolpacı' dedi. Ben şaşırdım."”

Barış Göktürk'ten Kulüpler Birliği toplantısı değerlendirmesi

"BARIŞ BEY BENİM MUHATABIM DEĞİL"

““Evet dedim, o zat, Barış gitmiş, Gazi Koşusu'nda konuşmuş, bana haberi gönderdiler. Yok efendim şuymuş buymuş. Haddini bileceksin. Biz de Aziz Başkan'ı tanıyoruz. Yüksel Yıldırım'ın muhatabı Aziz Başkan olur. Başkaları olamaz. Olacaksa Aziz Başkan'dan yazılı kağıt getirir. Cumhurbaşkanı gidiyor cumhurbaşkanıyla konuşuyor, bakanla konuşmuyor. Bana saygı yok. Barış Bey benim muhatabım değil, bu kadar açık ve net.””