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Yunan askerleri kaçak göçmenlere eziyet etti

Edirne Uzunköprü'de yakalanan kaçak göçmenler, Yunan askerlerinin kendilerini dövdüğünü ve üzerinde sigara söndürdüğünü söyledi.

AA | 26.11.2019 - 12:19..
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Yunan askerleri kaçak göçmenlere eziyet etti

Yunanistan sınırında yakalanan kaçak göçmenlerden biri, Yunan askerlerinin kendilerine kötü muamele ettiğini belirtti.

İSKEÇE'YE KADAR YÜRÜDÜLER

Pakistan uyruklu 31 yaşındaki Musaddiq Javed, 18 kişilik grupla Yunanistan'a geçtikten sonra İskeçe'ye kadar yürüdüklerini, araçla Kavala'ya giderken polis tarafından yakalandıklarını ifade etti.

YUNAN ASKERİ TÜRK PARALARINI YIRTTI

Polis tarafından askere teslim edildiklerini ifade eden Javed, askerlerin telefonunu ve üzerindeki bir miktar euroyu aldığını, Türk paralarını yırttığını açıkladı.

Yunan askerleri kaçak göçmenlere eziyet etti

"ELLERİMDE SİGARA SÖNDÜRDÜLER"

Pakistan'daki ailesine bakmak zorunda olduğu için Avrupa'ya gitmek istediğini belirten Javed, "Askerler beni bir odaya götürdüler. Gözlerimi bağladılar. Ellerimde sigara söndürdüler. Ayaklarıma vurdular. Daha sonra bizi nehirden Türkiye'ye geri gönderdiler. Dört gün Yunanistan'da kaldık. Yemek vermediler, istediğimizde bizi dövdüler." dedi.

Yunan askerleri göçmenin ellerinde sigara söndürdü VİDEO

"KÖYLÜLER BİZE KIYAFET VERDİ"

Fas uyruklu Muhammed Nainiya da Yunan askerleri tarafından, ormanlık alanda darbedildiklerini öne sürdü.

Yunan askerlerinin telefonuna ve 700 euro parasına el koyduğunu ileri süren Nainiya, "Bizi bir askeri araçla nehir kenarına getirdiler. Bota bizi 20'şer kişi bindirip sopayla kafamıza vura vura karşıya geçirdiler. Kıyafetlerimizi de aldılar." iddiasında bulundu.

Yunan askerleri kaçak göçmenlere eziyet etti

"TÜRKİYE'DE BİZE İYİ BAKTILAR"

Nainiya, "Daha sonra Türkiye'ye geçtikten sonra kilometrelerce yürüyerek bir köye geldik. Edirneli köylüler bize kıyafet verdi. Jandarma bizi teslim aldı, doktora götürdü. Doktor beni muayene ettiğinde ayağımda 3 kırık olduğunu, ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyat oldum. Bir hafta hastanede yattım. Türkiye'de bize iyi baktılar." diye konuştu.

Yunan askerleri kaçak göçmenlere eziyet etti

Yunan askerleri kaçak göçmenlere eziyet etti

Yunan askerleri kaçak göçmenlere eziyet etti

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