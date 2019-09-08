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Yunan Başbakan Suriyelileri duyunca 'konuşalım' dedi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, tehditle bir yere varılamayacağını anladı.

AA | 08.09.2019 - 17:10..
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Yunan Başbakan Suriyelileri duyunca 'konuşalım' dedi

Kiriakos Miçotakis, 84. Uluslararası Selanik Fuarı (TIF) kapsamında düzenlenen geleneksel geniş katılımlı basın toplantısında 2,5 saat gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"GERGİNLİĞİ AZALTMAYI TERCİH EDERİM"

BM Genel Kurulu çerçevesinde New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek niyetinde olduğunu belirten Miçotakis, "Bu (başbakan olarak) ilk görüşme olacak. Türkiye ile konuşmak her zaman daha iyidir. Konuşmayı, ortak çözümlerle gerginliği azaltmayı her zaman tercih ederim." diye konuştu.

"ERDOĞAN BİZİ TEHDİT ETMEMELİ"

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki göçmen mutabakatının her iki taraf için de faydalı olduğunu dile getiren Miçotakis, şunları söyledi: "Göçmen meselesi sadece Yunan sorunu değil Avrupa sorunudur. Eğer, Türkiye-AB mutabakatının genişletilmesi isteniyorsa bunu konuşalım. Son zamanlarda AB, mutabakat kapsamında Türkiye'ye 6 milyar avro kaynak sağladı. İki taraf içinde doğru olan buydu. Ancak Erdoğan, mülteci meselesi için daha fazla kaynak sağlamak adına Yunanistan ve Avrupa'yı tehdit etmemeli."

Miçotakis, mutabakatın uzatılması için Avrupa Birliği'nin Türkiye ile masaya oturması gerektiğine vurgu yaparak, Türkiye'ye göçmenlerin iadesini hızlandırmayı planladıklarını kaydetti.

Yunan Başbakan Suriyelileri duyunca 'konuşalım' dedi

Avrupa ülkelerine daha fazla dayanışma çağrısında bulunan ve Schengen üyesi ülkelerin Avrupa direktiflerine uyması gerektiğine dikkati çeken Miçotakis, "Devlet ve hükümet başkanlarını göçmen çocukların dağıtımı konusunda bilgilendireceğim. 50-100 çocuk dahi almayan ülkelerin olması komik bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

AB'DEN TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRMESİ BEKLENİYOR

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'i Bakanlığa çağırarak, Türkiye-AB göçmen mutabakatını anımsatmış ve son dönemde göçmen sayısında yaşandığı iddia edilen artıştan dolayı memnuniyetsizliklerini dile getirmişti.

Cumartesi günü toplanan Yunan Dışişleri ve Savunma Konseyinde (KYSEA), göçmen sorunuyla mücadele için, iltica ve iade süreçlerini hızlandırma ve sınırları daha sıkı korumaya yönelik kararlar alınmıştı.

Diplomatik kaynaklara göre, Türkiye, göçmen mutabakatına bağlılığını devam ettirirken, AB'den aynı bağlılığı gösterip mutabakat kapsamında verilen taahhütleri yerine getirmesini bekliyor.

Türkiye'nin üzerindeki göçmen akını baskısının, Yunanistan'a yansıdığı belirtilen artışın kat kat üzerinde olduğu ifade ediliyor. Türkiye'nin Yunanistan ile iş birliğine önem verildiği ve AB ile bölgedeki sorunlar hakkında stratejik dayanışma oluşturulmasının temenni edildiği kaydediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya mülteci uyarısı haberi
Yunan Başbakan Suriyelileri duyunca 'konuşalım' dedi

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