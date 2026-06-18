Yunan basını, SİPER-2'nin test atışlarını manşete taşıdı

Türkiye, savunma sanayi alanında yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda çok sayıda proje hayata geçirilirken bunlar arasında Türk savunmasının kalbi Çelik Kubbe dikkat çekiyor.

Çelik Kubbe'nin vurucu gücü olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER-2, test atışında manevra yapan hedefini tam isabetle vurarak caydırıcılığını bir kez daha kanıtladı.

SİPER-2'nin bu başarısı Yunan basınında da geniş yankı buldu.

SON TEST ATIŞI ANALİZ EDİLDİ

Militaire.gr tarafından yayımlanan haberde, Türkiye’nin hava savunma projelerine ilişkin gelişmeleri değerlendirilerek SİPER Blok-2 sistemine dair son test faaliyeti aktarıldı.

Haberde, 12 Haziran 2026 tarihinde Sinop’ta, Türk savunma sanayii test sahasında Roketsan tarafından geliştirilen uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER Blok-2’nin deneme atışının gerçekleştirildiği belirtildi.

Testte, sistemin jet motorlu ve manevra kabiliyetine sahip yerli hedef drone’a karşı başarılı bir önleme yaptığı ifade edildi.

ÖZELLİKLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

SİPER Blok-2’nin yaklaşık 6,3 metre uzunluğa, 150 kilometre menzile sahip olduğu; aynı anda 10 hedefi angaje edebildiği ve 20 füzeyi yönlendirebildiği bilgisi paylaşıldı.

Sistemin yaklaşık 30 kilometre irtifaya çıkabildiği, savaş uçağı, helikopter, İHA/SİHA, seyir füzeleri ve havadan karaya mühimmatlara karşı görev yapabildiği aktarıldı.

PERFORMANSI SİPER-1'DEN DAHA İYİ

Haberde ayrıca sistemin ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle geliştirildiği, “Çelik Kubbe” (Celik Kubbe) hava savunma mimarisinin üst katmanında konumlandırıldığı vurgulandı.

Yunan yorumcu, SİPER-1’e kıyasla daha yüksek performans sunduğunu, daha uzun gövde ve artırılmış kabiliyetlere sahip olduğunu belirtti.

S-400'LER HATIRLATILDI

Haberde ayrıca Türkiye’nin hava savunma envanterinde SİPER Blok-1 sistemlerinin aktif olduğu, daha gelişmiş Blok-3 ve Blok-4 versiyonlarının ise anti-balistik kabiliyetler ve daha uzun menzil hedefiyle geliştirildiği ifade edildi.

Son olarak, Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin de Türkiye envanterinde aktif olduğu hatırlatılarak, SİPER ve Hisar ailesi sistemleriyle birlikte çok katmanlı bir hava savunma ağı oluşturulduğu yorumuna yer verildi.