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Yunan mühendis İslamiyet'i seçti

Yunanistan vatandaşı 30 yaşındaki mühendis Athanasios Karanatsios, İslamiyet'i seçti, Müslüman oldu. Karanatsios, "Camiye gittiğimde, İslam beni kendine çekti, içten gelen bir şey." dedi.

AA | 29.09.2019 - 12:50..
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Yaşadığı Selanik'te Müslüman arkadaşları olan ve iki yıldır da mesleği gereği sıklıkla Kayseri'ye gelen makine mühendisi Karanatsios, Kayseri Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde Müslüman oldu.

2 YIL BOYUNCA ARAŞTIRDI

İl Müftüsü Şahin Güven, törende yaptığı konuşmada, bir hafta içerisinde müftülüğe ikinci kez ihtida için müracaat edildiğini söyledi. Yunanistan vatandaşı Karanatsios'e Kayseri'de Müslümanlığın nasip olduğunu ifade eden Güven, "Kardeşimiz iki yıldır İslamiyet'i araştırdığını ve iki yılın sonunda Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi." dedi.

Yunan mühendis İslamiyet'i seçti

OLUMSUZ PROPAGANDALAR

Güven, 2016 yılından bugüne 28 ihtida merasimi gerçekleştirdiklerini de dile getirdi. Karanatsios de Müslümanların yaşadıkları zulümleri gördüğünü ve İslamiyet hakkında yapılan olumsuz propagandalardan etkilenerek araştırma yapmaya başladığını anlattı.

Yunan mühendis İslamiyet'i seçti

"CAMİYE GİTTİĞİMDE İSLAM BENİ KENDİNE ÇEKTİ"

İslam'da tek Allah inancı olduğunu ve doğru yolu orada bulduğunu vurgulayan Karanatsios, "Camiye gittiğimde, İslam beni kendine çekti, içten gelen bir şey. İslamiyet ile ilgili olumsuz bir propaganda var. Sürekli kötü haberler yayılıyor. Bunu görünce İslam'ı araştırmaya başladım. Bu durumun böyle olmadığını fark ettim. İslam tamamen iyi şeylerle dolu. İnsanlar araştırdığında daha açık bilgiye sahip olabilir." diye konuştu.

Yunan mühendis İslamiyet'i seçti

Yunan mühendis İslamiyet'i seçti

Yunan mühendis İslamiyet'i seçti

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