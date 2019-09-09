Yunanistan F-35 satın almak istiyor

Türkiye'nin Rusya'da S-400 hava savunma sistemini satın alması üzerine Amerika ani bir karar alarak Türkiye'yi F-35 programının dışında bıraktı.
Paralarının ödenmesine ve üretim ortaklığına rağmen Türkiye'nin F-35'leri gönderilmedi.
YUNAN'A F-35 MAKETİ
Amerika, Türkiye'ye karşı bir hamle daha yaparak Yunanistan ile yakınlaştı.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Lockheed Martin'in düzenlediği fuarda F-35'lerin maketlerini inceledi.
Oldukça mutlu olduğu gözlenen Miçotakis, F-35'leri satın alarak bölgede askeri yönden güçlenmek istiyor.
Ekonomik krizde olan Yunanistan'ın F-35'ler için nasıl ödeme yapacağı merak konusu.