Yunanistan medyasında HAVA SOJ alarmı: Atina için ciddi endişe kaynağı

Komşu'da panik havası...

Savunma sanayiinde yaşanan gelişmeler Yunanistan'ın uykularını kaçırmaya devam ediyor.

HAVA SOJ ALARMI

Yunanistan'ın köklü yayın organlarından Kathimerini gazetesi, Türk Savunma Sanayii'nin elektronik harp alanındaki yeni adımlarının Atina'da oluşturduğu yankıları köşesine taşıdı.

Gazetede yer alan analizde, yerli imkanlarla geliştirilen Hava SOJ (Standoff Jamming) uçağının uçuş testlerine başlamasının, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin Havadan Erken İhbar ve Kontrol Sistemi (ASEPE) üzerindeki yapısal sorunları ve operasyonel açıkları yeniden tartışmaya açtığı aktarıldı.

"RADARLARI KÖR EDECEK, HABERLEŞMEYİ FELÇ EDECEK"

Kathimerini, Türk Hava Kuvvetlerinin 115. kuruluş yılı videolarında ilk kez boy gösteren sistemin, 2027 gibi yakın bir tarihte hizmete girmesinin beklendiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Hava SOJ, düşman hava savunma radarlarını elektronik parazitlerle kör etme ve dost savaş uçaklarına güvenli koridorlar açma kabiliyetine sahip stratejik bir silah olarak öne çıkıyor. Güvenli mesafelerden faaliyet gösterecek olan uçak, düşman haberleşmesini de doğrudan felç etme yeteneği barındırıyor. Sistemin mimarisinin, halihazırda Meriç ve Ege hattında konuşlu olan KORAL kara konuşlu elektronik harp sistemlerine dayanması tehdidin boyutunu artırıyor."

Analizde ayrıca, Türkiye'nin Hava SOJ adımının; insansız hava araçları, dolanan mühimmat ve balistik füze projeleriyle birleştiğinde sadece Atina'da değil, Tel Aviv'de de ciddi bir stratejik endişe kaynağı haline geldiği ifade edildi.

"ASEPE UÇAKLARI 2021'DEN BERİ DESTEKSİZ UÇUYOR"

Yunanistan Hava Kuvvetlerinin, Ege'deki ağ merkezli harekat kabiliyetinin merkezinde yer alan dört adet EMB-145H tipi ASEPE uçağının mevcut durumuna dikkat çeken Kathimerini, filonun karşı karşıya kaldığı lojistik krizi şu sözlerle ifşa etti:

"Yunanistan, 2008 yılından bu yana en önemli stratejik avantajlarından biri olan ASEPE uçaklarına güveniyor. Ancak bu uçaklar, 2021 yılından bu yana sürekli lojistik destek (FOS) sözleşmesi olmadan uçuyor ve yedek parça tedarikinde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Daha da kritik olanı, uçakların bünyesinde yer alan görev sistemleri, teslim alındıkları tarihten bu yana hiçbir köklü güncellemeden geçirilmedi."

İSVEÇ İLE ACİL PAZARLIK MASASI

Ankara'nın hamlelerine karşı Atina'nın askeri uçakların ve radar sistemlerinin modernizasyonu ile yedek parça tedarikini güvence altına almak için İsveçli üreticilerle müzakereleri hızlandırdığı belirtildi.

Kathimerini, Ukrayna ve Orta Doğu'daki güncel çatışmaların, uçan radarların ve elektronik harbin savaşın kaderini doğrudan tayin ettiğini gösterdiğini, Yunanistan askeri yönetiminin bu açığı kapatmak için zamanla yarıştığını vurguladı.