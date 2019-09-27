Yunanistan'a Rusya'dan S-400 cevabı

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Selanik’te yapılan Rusya-Yunanistan Hükümetler Arası Askeri Teknik İşbirliği Komisyonu toplantısına katıldı.

"Yunanistan, Rusya’nın Türkiye’ye modern silah satıyor olmasından endişe duyuyor. Yunanların bu endişelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? S-400 onlar için bir tehdit mi" sorusuna cevap veren Şugayev Yunan medyasına ayar niteliğinde bir cevap verdi.

"YUNANİSTAN RAHAT DURURSA KORKMASINA GEREK YOK"

Şugayev, "Şunu söyleyebilirim. S-400, bir hava savunma sistemi, saldırı silahı değil. Bu, hava sahasını öncelikle modern ve gelecekteki hava ve uzay saldırı araçlarına karşı korunmak için geliştirilen en yeni sistem. Bu bağlamda, Türkiye’ye teslimat hiçbir şekilde Yunanistan’ın toprak bütünlüğünü tehdit etmiyor. Bu yüzden endişeler tamamen fuzuli. Lakin Yunanlar saçma sapan hava sahası iddialarıyla savaş çıkartmazsa S-400den zarar görmezler" açıklamasında bulundu.