Yunanistan'da bir rahip yola yatarak LGBT törenini engelledi

Dünya bu görüntüyü konuşuyor...

Yunanistan'da eşcinseller ve LGBT destekçileri tarafından sözde 'Onur Ayı' kapsamında bazı etkinlikler gerçekleştirildi.

Bunlardan biri de Selanik şehrindeki geçit töreni oldu.

Ancak törende yaşanan beklenmedik olay ülke gündemine oturdu.

RAHİP KAMYONETİN ÖNÜNE OTURDU

Tören sırasında ilerlerken bir kamyon kullanan LGBT destekçilerinin karşısına Ortodoks bir rahip çıktı.

İple boynuna taktığı İncil ile yola yatan rahip, LGBT'lilerin Pavlou Mela Caddesi'nde geçit töreninde kullanılan kamyonetin geçişini engellemek istedi.

"TÖVBE EDİN"

Yere yatan rahip eşcinsellere ve cinsiyetini terk edenlere karşı "Tövbe edin" diye bağırdı.

Kortej yürüyüşünü kısa süreli olsa da durduran rahip bir süre sonra Yunanistan polisleri tarafından yerden kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anlar caddede bulunan bir Yunan vatandaşı tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kayda alındı.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa süre içerisinde yayılarak viral oldu.