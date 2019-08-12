taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5478
Euro
6.2078
Altın
1504.24
Borsa
99405.03
Gram Altın
268.55

Yunanistan'daki yangın sürüyor

Yunanistan’ın Elafonisos adasında cumartesi günü çıkan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

DHA | 12.08.2019 - 13:02..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Elafonisos adasında çıkan yangın iki gündür söndürülemiyor. Adanın dörtte birini kül eden yangın sonrası 3 bin turist adayı terk etti.

RÜZGARIN ETKİSİYLE İYİCE YAYILDI

Adada ağaçlık alanda Cumartesi günü başlayan yangın, dün rüzgarın etkisi ile iyice yayıldı. Adanın dörtte birini kül eden yangına karadan 875 itfaiyeci, 318 itfaiye aracı ve 28 yaya birliği; havadan ise 9 uçak, 9 helikopter ve 3 PZL ile müdahale ediliyor. Yangın, adada bulunan 3 bin turistin adayı terk etmesine neden oldu.

Yunanistan'daki yangın sürüyor

63 FARKLI YERDE YANGIN ÇIKTI

Yangın söndürme çalışmalarına ordu kuvvetleri de katıldı. İtfaiyenin yaptığı açıklamaya göre Cumartesi günü saat 19.00’dan, Pazar günü saat 19.00’a kadar adanın 63 farklı yerinde yangın çıktı.

Bu yüzden yangın nedenlerini araştırmak üzere İtfaiye memurları yanı sıra adaya ‘kundaklama olaylarını araştırma’ konusunda uzmanlaşmış ekipler de gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir'de İyi Partili milletvekilinin çarptığı yaya öldü

İzmir'de İyi Partili milletvekilinin çarptığı yaya öldü

135
ABD basını: Donanmamızın Rusya'ya karşı şansı yok

ABD basını: Donanmamızın Rusya'ya karşı şansı yok

47
Kral Selman hacıları izledi

Kral Selman hacıları izledi

122
Emre Mor ilk golünü attı

Emre Mor ilk golünü attı

36
Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'dan 4 yedi

Galatasaray hazırlık maçında Fiorentina'dan 4 yedi

63
Kasapların kıyma çekme kavgası: 4 yaralı

Kasapların kıyma çekme kavgası: 4 yaralı

70
Kongo, yeni petrol rezervi keşfetti

Kongo, yeni petrol rezervi keşfetti

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir