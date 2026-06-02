Yunanistan'ın Kerpe Adası'nda olağanüstü hal ilan edildi

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Yunanistan'ın Ege Denizi'nde bulunan Kerpe Adası'nda barajın su seviyesinin düşmesi ve yaz sezonuna kadar artması beklenen su tüketimi nedeniyle olağanüstü hal kararı verildi.

Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığı'nın aldığı karar 3 ay süreyle geçerli olacak.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre olağanüstü hal kararıyla Kerpe Adası'ndaki su sıkıntısıyla mücadele kapsamında alınacak tedbirlerin ve ilgili süreçlerin hızlandırılmasının amaçlandığı belirtildi.

BİRÇOK ADADA AYNI SORUN YAŞANIYOR

Yaz aylarında turist sayısının artması dolayısıyla birçok adada su sıkıntısı yaşanıyor.

Kerpe Adası'nda önceki yıllarda da benzer sıkıntılar yüzünden aşırı su kullanımını kısıtlayıcı tedbirler alınmıştı.