Yurt dışı çıkış harcına zam bu hafta Meclis'te

TBMM Genel Kurulu yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel oturumunun ardından çalışmalarına devam edecek.

Önümüzdeki günlerde çok konuşulan bir teklif de Genel Kurul'a gelecek.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 50 LİRA OLUYOR

Geçtiğimiz hafta AK Parti'nin verdiği "yurt dışı çıkış harcı 50 lira olsun" teklifinin bu hafta Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

150 LİRA OLABİLİR

Öte yandan hazırlanan teklifin 20. maddesindeki "Bu miktarın üç katına kadar artırılabilmesi hususunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmekte ve çıkış başına 15 TL'yi aşan miktarın genel bütçeye gelir kaydedilmesi sağlanmaktadır." ifadesi dikkat çekti.

Bu ifadeye göre; teklif yasalaşırsa 15 liralık pul, 50 lira olacak. Cumhurbaşkanı'nın vereceği karar durumuna göre bu rakam 50 liradan, 150 liraya çıkabilir.



