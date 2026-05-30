Yurt genelinde sıcaklık giderek yükseliyor: Yer yer sağanak yağış etkili

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

SICAKLIKLAR YÜKSELİŞE GEÇİYOR

Bugün, hava sıcaklıkları iç kesimlerde 30-34 derece, kıyılarda ise 24-29 derece bandında seyredecek.

Özellikle Güneydoğu, Akdeniz ve Ege'de yüksek sıcaklıklar görülecek.

Çoğu ilde güneşli ve az bulutlu hava hakim olurken, kuzeydoğu kesimlerde yerel gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

BAZI BÖLGELERDE YEREL YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

Pazar günü sıcaklıkların benzer seviyelerde kalması bekleniyor.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yer yer 30 derecenin üzerinde değerler öngörülüyor.

Karadeniz'in bazı kesimleri ile Doğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görüleceği tahmin ediliyor.

Diğer bölgelerde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava yaşanacağı değerlendiriliyor.

BİRÇOK İLDE 30 DERECENİN ÜZERİNDE DEĞERLER BEKLENİYOR

Pazartesi günü; hafta başıyla birlikte sıcaklıklar hafif dalgalanma gösterse de genel olarak yüksek seyretmesi bekleniyor.

Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 32-34 derecelik sıcakların etkili olacağı öngörülüyor.

İç kesimlerde ve kuzeydoğuda gök gürültülü sağanak riskinin devam edeceği tahmin ediliyor.

BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞ HALA DEVAM EDİYOR

Salı günü sıcaklıkların 30-34 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve bazı iç bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor.

Batı ve güney bölgelerde ise daha az bulutlu, sıcak ve güneşli bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

KAVURU SICAKLAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Çarşamba günü de benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor.

Ülke genelinde sıcak havanın etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

Özellikle kuzey ve doğu kesimlerde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor.

En yüksek sıcaklıkların Güneydoğu ve iç kesimlerde 33-34 derece ulaşabileceği değerlendiriliyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

30 Mayıs Cumartesi:

31 Mayıs Pazar:

1 Haziran Pazartesi:

2 Haziran Salı:

3 Haziran Çarşamba: