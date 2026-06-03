Yurtta hava durumu: İç ve kuzey kesimlerde kuvvetli yağış

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelindeki hava durumu hakkında son tahminleri paylaştı.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GÖRÜLECEK

MGM'nin 3 Haziran 2026 Çarşamba gününe ait hava tahmin haritasına göre, Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, özellikle iç, kuzey ve doğu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Yurdun iç kesimlerinde etkisini artırması beklenen sağanak yağışların, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile bazı Doğu Karadeniz illerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

MARMARA BÖLGESİ'NDE PARÇALI BULUTLU HAVA HAKİM OLACAK

Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, sıcaklıklar 27 ila 32 derece arasında değişecek.

Ege Bölgesi'nde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

İzmir ve çevresinde termometrelerin 33 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

AKDENİZ'DE SICAK HAVALAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Akdeniz kıyılarında sıcak ve parçalı bulutlu hava etkisini sürdürürken, Antalya çevresinde sıcaklıkların 30 derece dolaylarında olması tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi de sıcak havanın etkisi altında kalacak.

Bölgede sıcaklıkların yer yer 32-33 dereceye ulaşması bekleniyor.

KARADENİZ'DE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Karadeniz Bölgesi'nde ise günün en dikkat çeken hava olayı gök gürültülü sağanaklar olacak.

Bölgenin birçok noktasında yağış beklenirken, sıcaklıklar kıyı kesimlerde 20-25 derece arasında seyredecek.

Türkiye genelinde en yüksek sıcaklıkların Ege ve Güneydoğu Anadolu'da, en düşük sıcaklıkların ise Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde görülmesi bekleniyor.

RÜZGAR ZAMAN ZAMAN ETKİLİ OLACAK

Rüzgar ise Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde zaman zaman etkili olacak.

BUGÜN İÇİN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 28

İstanbul: Parçalı bulutlu, 27

İzmir: Parçalı bulutlu, 33

Bursa: Parçalı bulutlu, 31

Adana: Parçalı bulutlu, 32

Antalya: Parçalı bulutlu, 30

Samsun: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 17

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 31