taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7929
Euro
6.5962
Altın
1409.5
Borsa
96485.32
Gram Altın
262.574

Yüzlerce turistin gözü önünde dönerciyi vurdu

Kuşadası'nda silahlı saldırıya uğrayan dönerci bacağından vurulurken, olaya tanık olan turistler ve çevre sakinleri panikle kaçıştı.

İHA | 30.06.2019 - 03:42..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Turizm sezonunun en yoğun günlerini yaşayan Aydın Kuşadası’nın sahil bandında yer alan Lozan Meydanı’nda, son model bir arabayla bölgeye gelen şüpheli, aracından inip ilçenin en çok iş yapan işletmelerinden birisi olan dönercinin önüne geldiğinde belindeki silaha sarıldı.

Yüzlerce turistin gözü önünde dönerciyi vurdu

YÜZLERCE TURİSTİN GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETTİ

Yüzlerce turistin yürümekte olduğu ve tıklım tıklım olan iş yerinin kapısında beklemekte olan işletme ortaklarından G.S.’ye (50) üç el ateş eden şüpheli hızla bölgeden uzaklaştı.

Yüzlerce turistin gözü önünde dönerciyi vurdu

TURİSTLER VE VATANDAŞLAR KORKUYLA KAÇIŞTI

Olayda, seken kurşunlar çevredeki iş yerlerinin camlarına isabet etti. Yaşanan büyük korku ve panik nedeniyle turistler ve vatandaşlar sağa sola kaçıştı.

Yüzlerce turistin gözü önünde dönerciyi vurdu

FAZLA KAÇAMADAN YAKALANDI

Kaçmaya çalışan şüpheli, devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçiler ile bölgede nokta görevi yapan trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yüzlerce turistin gözü önünde dönerciyi vurdu

İŞ YERİ SAHİBİ AYAĞINDAN YARALANDI

Ayağına isabet eden tek kurşunla yaralanan işletmeci G.S., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan saldırgan, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Küçükçekmece’de küçük kıza taciz iddiası

Küçükçekmece’de küçük kıza taciz iddiası

35
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruyu açtı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruyu açtı

10
Fransa'da göstericiler yine sokaklarda

Fransa'da göstericiler yine sokaklarda

7
Kırkpınar güreşlerinde kurallar değişti

Kırkpınar güreşlerinde kurallar değişti

5
Emekli imam yaşadığı sokağı taşlarla süsledi

Emekli imam yaşadığı sokağı taşlarla süsledi

7
Hakkari'de 1 asker şehit oldu

Hakkari'de 1 asker şehit oldu

6
Cinayetten aranan kişiyi nişanlısının babası vurdu

Cinayetten aranan kişiyi nişanlısının babası vurdu

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir