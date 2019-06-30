Yüzlerce turistin gözü önünde dönerciyi vurdu

Turizm sezonunun en yoğun günlerini yaşayan Aydın Kuşadası’nın sahil bandında yer alan Lozan Meydanı’nda, son model bir arabayla bölgeye gelen şüpheli, aracından inip ilçenin en çok iş yapan işletmelerinden birisi olan dönercinin önüne geldiğinde belindeki silaha sarıldı.

YÜZLERCE TURİSTİN GÖZÜ ÖNÜNDE ATEŞ ETTİ

Yüzlerce turistin yürümekte olduğu ve tıklım tıklım olan iş yerinin kapısında beklemekte olan işletme ortaklarından G.S.’ye (50) üç el ateş eden şüpheli hızla bölgeden uzaklaştı.

TURİSTLER VE VATANDAŞLAR KORKUYLA KAÇIŞTI

Olayda, seken kurşunlar çevredeki iş yerlerinin camlarına isabet etti. Yaşanan büyük korku ve panik nedeniyle turistler ve vatandaşlar sağa sola kaçıştı.

FAZLA KAÇAMADAN YAKALANDI

Kaçmaya çalışan şüpheli, devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçiler ile bölgede nokta görevi yapan trafik ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İŞ YERİ SAHİBİ AYAĞINDAN YARALANDI

Ayağına isabet eden tek kurşunla yaralanan işletmeci G.S., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan saldırgan, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.