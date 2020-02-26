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Yüzünde patlayan düdüklü tencere hastanelik etti

Erzurum'da yemek pişirdiği düdüklü tencereyi içindeki buharın boşalmasını beklemeden musluğun altına tutan Derya Alkan'ın, tencerenin patlamasıyla yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

AA | 26.02.2020 - 13:20..
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Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) tıbbi sekreterlik yapan 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Derya Alkan, yaklaşık 10 gün önce evinde yemek pişirdiği düdüklü tencereyi hemen açmak istedi.

DÜDÜKLÜ TENCERE SURATINDA PATLADI

İçindeki buhar yeterince boşalmadan musluğu açarak suya tuttuğu düdüklü tencerenin patlamasıyla Alkan'ın, yüzünün büyük bölümü ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştu.

Yüzünde patlayan düdüklü tencere hastanelik etti

HASTANEYE KALDIRILDI

Patlama sesini ve Alkan'ın çığlıklarını duyan komşuları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Alkan, evdeki ilk müdahalenin ardından, BEAH yanık merkezinde tedavi altına alındı.

Yüzünde patlayan düdüklü tencere hastanelik etti

"SUYLA TEMAS EDİNCE BOMBA GİBİ PATLADI"

Derya Alkan, olay ile ilgili yaptığı açıklamada, "Düdüklüye yemeği koymuştum, pişince altını kapatıp hemen musluğun altına koydum ve suyu açtım, suyla temas eder etmez de düdüklü bomba gibi patladı. Patlamada çeşme musluğu da kırılıp yerinden fırladı." dedi.

Yüzünde patlayan düdüklü tencere hastanelik etti

YAŞADIĞI O ANI UNUTAMIYOR

Alkan, patlamanın etkisiyle korkup hemen mutfaktan uzaklaştığını belirterek, mutfaktan çıktıktan sonra yandığını hissettiğini belirtti.

Başına gelen talihsiz olaya üzüldüğünü ve yaşadığı olayı unutamadığını vurgulayan Alkan, elektronik eşyalara bile dokunmaya korktuğunu söyledi.

Yüzünde patlayan düdüklü tencere hastanelik etti

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