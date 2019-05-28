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Zaharova'dan Kosova’ya tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kosova sınırında gerginlik nedeniyle 13 Sırp'ın gözaltına alınmasını eleştirdi.

İHA | 28.05.2019 - 16:05..
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlığın web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Kosova-Sırbistan sınırında Kosova Özel Kuvvetleri’nin 13 Sırp diplomatı gözaltına aldığını söyleyerek, yaşananlara tepki gösterdi.

PROVOKASYON OLARAK TANIMLIYORUZ

Zaharova açıklamasında, “28 Mayıs sabahında Arnavut olmayanları baskı altına almak amacını ‘Priştine provokasyonu’ olarak tanımlıyoruz. Kosovalıların bu tür meydan okumaları, Avrupa Birliği (AB) ve ABD’nin yıllardır hoşgörüsüz politikalarının bir sonucudur.” dedi.

GERGİNLİĞE YOL AÇIYOR

Yaşananların Balkanlar'da gerilimi arttıracağını savunan Zaharova, “Bu tür adımlar etnik gruplar arasında gerginliğe yol açmaktadır.” ifadelerini kullandı.

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