Zelensky: Rusya en az 707 Ukraynalı çocuğu öldürdü

Ukrayna-Rusya savaşında çocuklar da hayatlarını kaybediyor..

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü kapsamında yazılı bir mesaj paylaştı. Mesajında savaşta yaşamını yitiren çocuklara dikkat çekti.

“HER ÇOCUK, ELİNDEN ALINAN BİR GELECEK”

Zelensky, açıklamasında savaşın en ağır bedelini çocukların ödediğini vurguladı. Hayatını kaybeden her çocuğun, aslında kaybedilen bir gelecek anlamına geldiğini belirtti.

Ukrayna lideri, savaşın siviller üzerindeki etkisinin giderek derinleştiğini ve özellikle çocukların korunmasının uluslararası toplum için öncelik olması gerektiğini ifade etti.

707 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Zelensky, Rusya’nın 24 Şubat 2022’de başlayan geniş çaplı işgal girişiminden bu yana en az 707 Ukraynalı çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Bu verilerin savaşın insani boyutunu gözler önüne serdiğini belirtti.

Açıklamada, çocuk ölümlerinin savaşın en trajik yönlerinden biri olduğu vurgulandı.

“RUSYA BU SUÇLARDAN SORUMLU TUTULMALI”

Zelensky, savaşta yaşanan sivil kayıplara ilişkin uluslararası hukukun işletilmesi gerektiğini belirterek Rusya’nın bu eylemlerden sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı, uluslararası toplumun daha güçlü bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.