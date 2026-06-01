Zelensky’den 'Örümcek Ağı' Operasyonu açıklaması: 41 Rus uçağı vuruldu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, güvenlik ve istihbarat unsurlarınca yürütülen “Örümcek Ağı” adlı operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya’nın stratejik hava gücünü hedef alan saldırıların savaşın gidişatında önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Operasyon kapsamında elde edilen sonuçların uzun menzilli kapasite açısından “daha önce görülmemiş bir etki” yarattığını vurguladı.

OPERASYONUN DETAYLARI GİZLİ TUTULUYOR

Zelensky, operasyonu gerçekleştiren personelin kimliklerinin güvenlik gerekçesiyle açıklanmadığını belirterek, tüm sürecin yüksek düzeyde gizlilik içinde yürütüldüğünü ifade etti. Ukrayna Güvenlik Servisi’nin planlamasıyla hayata geçirilen operasyonun yaklaşık bir yıl önce kritik aşamaya geldiği aktarıldı.

“ÖRÜMCEK AĞI” STRATEJİK HEDEFİ VURDU

Açıklamada, Rusya’nın askeri havacılık altyapısına yönelik gerçekleştirilen saldırılarda, uzun menzilli kapasitenin daha önce ulaşamadığı noktalara erişildiği vurgulandı. Zelensky, operasyonun özellikle Rus stratejik hava unsurlarını hedef aldığını ve beklenmeyen bir hassasiyetle sonuçlandığını ifade etti.

41 UÇAKLIK KAYIP İDDİASI

Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından yürütüldüğü belirtilen operasyon kapsamında, 41 Rus uçağının ya tamamen imha edildiği ya da ciddi şekilde hasar gördüğü açıklandı. Zelensky, bu kaybın daha önce Rusya’nın yaşamadığı ölçekte olduğunu savundu.

“ASİMETRİK MÜCADELE” VURGUSU

Zelensky, Ukrayna’nın savaşta asimetrik yöntemlerle hareket ettiğini, teknoloji ve stratejik yaklaşım açısından sürekli gelişim gösterdiğini söyledi. Ukrayna’nın savunma kapasitesinin yaratıcı yöntemlerle güçlendiğini belirten Zelensky, bu durumun Rusya karşısında önemli bir avantaj sağladığını dile getirdi.

“UKRAYNA HER ZAMAN BİR ADIM ÖNDE OLACAK”

Açıklamasında moral ve motivasyon vurgusu da yapan Zelensky, Ukrayna’nın teknolojik kabiliyet ve direniş gücü açısından sürekli bir ilerleme içinde olacağını ifade etti. Savaşın Ukrayna tarafından başlatılmadığını ve ülkesinin tek hedefinin barış olduğunu belirten Zelensky, buna rağmen savunma operasyonlarının süreceğini kaydetti.

DESTEK VE TEŞEKKÜR MESAJI

Zelensky, operasyonlarda görev alan askerlere, istihbarat birimlerine ve destek veren tüm unsurlara teşekkür ederek, uzun menzilli operasyonların devam edeceği mesajını verdi. Ukrayna’nın savunma kapasitesinin artırılması için uluslararası desteklerin de kritik önem taşıdığını vurguladı.