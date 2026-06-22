Zeynel Emre: Parti Meclisi'nin düştüğünün tespiti için mahkemeye başvuracağız

CHP'de iki başlılık devam ediyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut yönetim ile mutlak butlan kararı ile görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve ekibi arasında tartışmalar sürüyor.

GRUP TOPLANTISI ÇIKIŞI

Özgür Özel ekibinin sözcüsü olarak hareket eden İstanbul milletvekili Zeynel Emre, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Emre, yarın CHP'nin grup toplantısının Özel'in katılımıyla kendilerinin düzenleyeceğini söyledi.

"PM'NİN DÜŞTÜĞÜNÜN TESPİTİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURACAĞIZ"

Emre, mutlak butlan kararı sonrası oluşan CHP Parti Meclisi'nde (PM) bulunan ve Özel'i destekleyen 27 ismin PM'den istifa ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Parti tüzüğüne göre 27 arkadaşımızın istifasıyla Parti Meclisi'nin varlığını sürdürebilecek sayının altına indi. 40'ın altına düşünce PM düşmüş sayılır. Şu an 30'un altına inmiş durumda zaten sayı.

İstifaları verdikten sonra, istifaların Bölge Adliye Mahkemesi'ne verilmesi gerektiğini savundular. Bizim partimizin adı mı değişti? PM'nin düştüğünün tespiti için mahkemeye de başvuracağız.

"27 KİŞİ PM TOPLANTISINA ÇAĞIRILMADI"

27 kişinin sözümona istifası kabul edilmiyor ama yarın yapılacak Parti Meclisi'ne de çağırılmıyor bu 27 kişi."