Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'na veda etti
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda (Libema Açık) tek kadınlar çeyrek finalinde karşılaştığı Polonyalı Magda Linette'e 2-0 yenilerek elendi.
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Rosmalen Şampiyonası'nda (Libema Açık) tek kadınlar çeyrek finalinde korta çıktı.
Dünya sıralamasının 67. basamağındaki Zeynep, Hollanda'nın Den Bosch kentinde düzenlenen turnuvadaki maçta, klasmanın 60. basamağındaki Polonyalı Magda Linette ile karşılaştı.
ZEYNEP VEDA ETTİ
Korttan 2-0 (6-4, 6-2) mağlup ayrılan 24 yaşındaki milli tenisçi, WTA 250 düzeyindeki organizasyona veda etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)