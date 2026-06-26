Zeynep Sönmez, Wimbledon'da Ann Li ile eşleşti

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın başlamasına sayılı günler kaldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvasında mücadele edecek dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep Sönmez, ilk turda dünya 29 numarası Ann Li (ABD) ile eşleşti.

İKİ MAÇI DA ZEYNEP KAZANDI

Turnuvaya ana tablodan katılacak Zeynep, Ann Li ile daha önce Merida Açık Tenis Turnuvası'nda oynadığı iki maçı da kazandı.

Bu sezon tek kadınlar kategorisinde Avustralya Açık'ta 3. tura çıkan Zeynep, Fransa Açık'a ise ilk turda veda etti.

29 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Wimbledon Tenis Turnuvası, 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.