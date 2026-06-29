Zeynep Sönmez'in Wimbledon 2. turundaki rakibi belli oldu
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın 2. turunda ABD'li Claire Liu ile eşleşti.
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Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da heyecan başladı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyondaki tek kadınlar ilk tur maçında, dünya 103 numarası Belçikalı Hanne Vandewinkel ile klasmanın 146. basamağındaki ABD'li Claire Liu karşılaştı.
Elemelerden ana tabloya yükselen Liu, korttan 2-1 galip ayrılarak Zeynep Sönmez'in rakibi oldu.
1 TEMMUZ'DA OYNANACAK
Haftaya dünya sıralamasında 51'inciliğe çıkarak başlayan Zeynep ile Liu arasındaki 2. tur mücadelesi, 1 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
2025 Wimbledon'da açık dönemdeki bir grand slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi olan Zeynep, başarısını tekrarlamaya çalışacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)