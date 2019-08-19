Zeytinburnu'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada

4 gün önce meydana gelen bıçaklı kavgada Afgan uyruklu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Fenerbahçe ilk yarıda 3 penaltı kazandı

Sezonun ilk maçında sahasında Gazişehir Gaziantep'i konuk eden Fenerbahçe, mücadelenin 23. dakikasına kadar 3 penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerin ilk ve üçüncü penaltısı tartışmalara neden oldu.