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Zeytinburnu'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada

4 gün önce meydana gelen bıçaklı kavgada Afgan uyruklu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

DHA | 19.08.2019 - 21:56..
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İstanbul Zeytinburnu'nda Yenidoğan Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta yaşanan kavgada Afganistan uyruklu J.A bıçaklanarak öldürüldü.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlatarak çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemede olay anının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı belirlendi.

Zeytinburnu'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada VİDEO

KOŞARAK UZAKLAŞTILAR

Görüntülerde, bir grubun kavga ettiği, bıçaklama olayına karışan şüphelilerin kavgadan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek aynı gün, Afgan uyruklu R.N. (25), S.K. (21), M.E.L'yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. ve M.E.L adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken R.N. tutuklandı.

Zeytinburnu'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada

Zeytinburnu'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada

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